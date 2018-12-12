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В Тяжине состоялась мини-ярмарка вакансий учреждений Федеральной службы исполнения наказаний

Представителями ФКУ «Исправительная колония № 1», ФКУ «ЛИУ № 33» соискателям было предложено 25 вакантных рабочих мест: младший инспектор отдела охраны, младший инспектор отдела безопасности, инструктор-кинолог отдела охраны.
В ходе ярмарки специалисты центра занятости знакомили посетителей с вакансиями по Тяжинскому району, с вариантами трудоустройства вахтовым методом, с предложениями трудоустройства, предполагающих переезд на постоянное место жительство в другой регион, в том числе и с предоставлением жилья.
Мини-ярмарку посетили 14 безработных, ищущих работу граждан. По итогам мероприятия три человека приглашены для решения вопроса о трудоустройстве.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/12/2018
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса
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