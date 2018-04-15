В Тяжине прошла молодежная экологическая акция «Чистый дом»

Рецидивист из Новокузнецка напал с топором на пенсионера В Новокузнецке будут судить рецидивиста, напавшего на пенсионера с топором Двое новокузнечан в один...

В Новокузнецке кроссовер лоб в лоб врезался в маршрутку Toyota RAV-4 выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб врезалась в автобус ПАЗ.

На чердаке новокузнецкой многоэтажки случился пожар Вечером в субботу, 14 апреля, в одной из новокузнецких многоэтажек случилось ЧП: здесь на чердаке...