В Тяжине прошла молодежная экологическая акция «Чистый дом»

Акция организована отделом молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района совместно с молодогвардейцами.
Волонтеры не просто собрали мусор на улицах районного центра, но и нашли способ дать ему вторую жизнь. Коробки из-под сока, пластиковые бутылки добровольцы отмыли, покрасили и сделали из них кормушки для птиц. Также волонтеры изготовили деревянные скворечники.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Новокузнецке будут судить рецидивиста, напавшего на пенсионера с топором Двое новокузнечан в один...
|
Toyota RAV-4 выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб врезалась в автобус ПАЗ.
|
Вечером в субботу, 14 апреля, в одной из новокузнецких многоэтажек случилось ЧП: здесь на чердаке...
|
В одиннадцать часов утра по местному времени пятнадцатого апреля текущего года в театре «Металлург...