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В Тяжине прошла молодежная экологическая акция «Чистый дом»

Акция организована отделом молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района совместно с молодогвардейцами.
Волонтеры не просто собрали мусор на улицах районного центра, но и нашли способ дать ему вторую жизнь. Коробки из-под сока, пластиковые бутылки добровольцы отмыли, покрасили и сделали из них кормушки для птиц. Также волонтеры изготовили деревянные скворечники.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/04/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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