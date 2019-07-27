В Тяжине прошла музыкально-развлекательная программа «Мы вместе дарим радость»

Мероприятие проведено в отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального в рамках проекта «Активное долголетие». На территории ветеранского дворика пожилые люди принимали активное участие в конкурсах и эстафетах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы.

Особенно им понравился конкурс «Ромашка», в котором получатели социальных услуг, показывали свои творческие способности. С помощью специалистов центра ветераны своими руками изготовили цветы из воздушных шариков, где победительницей стала Галина Николаевна Зубцова.

Представители старшего поколения попробовали себя в роли актеров, разыграв сценку из театра-экспромта «Репка». Ветераны вспоминали свои самые любимые сказки из детства и имели возможность сочинить собственную сказку с использованием набора ключевых слов.