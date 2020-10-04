В Тяжине прошла неделя исторической книги «Из глубины седых веков»

В Новокузнецке пассажиры ездят без масок Маска стопроцентной защиты не дает, как и презерватив, например, но сильно снижает риск заразиться...

В Кузбассе умерли ещё три пациента с коронавирусом По данным на утро 3 октября, в Кемеровской области число умерших пациентов, у которых ранее выявили...

На горном отвале Новокузнецкого района отмечено задымление По факту проверки выявлено, что очагов открытого горения на горном отвале нет, имеется...