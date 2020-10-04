В Тяжине прошла неделя исторической книги «Из глубины седых веков»

На абонементе Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н.И. Масалова были оформлены книжные выставки «Яркие страницы истории» и «Всемирная история в романах». Читателям был предложен широкий выбор художественной и научно-популярной литературы по истории России и зарубежных стран.
В течение недели пользователи библиотеки могли поучаствовать в викторинах «Листая памяти страницы», «История в лицах», а также в исторических интернет-чтениях. Библиотекари абонемента и отдела нестационарного обслуживания проводили индивидуальные беседы, мини-обзоры и консультации.
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