В Тяжине прошла неделя патриотической книги «В сердцах и книгах память о войне»

Библиотекари Тяжинской центральной библиотеки имени Н.И. Масалова Наталья Ивановна Дурнова и Виктория Викторовна Рябовалова провели для студентов агропромышленного техникума час памяти «Герои давно отгремевшей войны», ко Дню памяти юного героя-антифашиста. В начале мероприятия вспомнили, что февраль полон памятных дат: 15 февраля - День Памяти воинов - интернационалистов, 23 февраля - День защитника Отечества. Участники встречи узнали, почему именно 8 февраля отмечается День памяти юных героев всех стран. В этот день в 1943 году казнили героев «Молодой Гвардии» Краснодона, 8-го февраля 1962 года был убит юный борец за свободу Даниэль Фери, 8-го февраля 1963 года в тюрьме был замучен юный Фадыл Джамал.

Молодые парни и девушки, герои Великой Отечественной Валя Котик, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Николай Францевич Гастелло. Многие были удостоены звания Героя Советского Союза. Присутствующим были предложены для просмотра видеофрагменты «Колокола Хатыни», «Казнь молодогвардейцев», «Подвиги, о которых должен знать каждый». Завершилось мероприятие минутой молчания и обзором выставки «Шагнувшие в бессмертие».

В Тяжинской средней школе № 3 библиотекарь Наталья Ивановна Дурнова и библиограф сектора краеведения Ксения Александровна Катафеева провели для учащихся 11 класса поэтическо-музыкальный час «Сражаюсь, верую, люблю». Ведущие мероприятия напомнили присутствующим: Великая Отечественная война стала одной из самых освещаемых тем русской литературы. Рассказали о жизни и нелегкой судьбе фронтовых поэтов, ушедших прямо со школьной скамьи на поля сражений Великой Отечественной войны. Им было не так много лет, но на их долю выпали страшные испытания, которые они смогли выдержать с честью. И те стихи, которые писали фронтовые поэты, были жизненно необходимы солдатам и офицерам, идущим в бой, быть может, последний. Эти стихи передавали мысли, чувства, переживания, страдания людей, вселяли в их сердца веру и надежду.

В исполнении ребят и ведущих прозвучали поэтические строки Юлии Друниной «Зинка», Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь», Булата Окуджавы «До свидания, мальчики», Семена Гудзенко «Мы не от старости умрем…», «Мое поколение», Алексея Суркова «Человек склонился над водой», Сергея Викулова «На век одна», Евгения Винокурова «Москвичи» и другие. Особую атмосферу поэтическо-музыкальному часу придали песни военных лет, многие из которых были написаны на слова поэтов-фронтовиков: песня на стихи Расула Гамзатова «Журавли», песня на стихи Василия Лебедева-Кумача «Священная война», песня на стихи Михаила Исаковского «В прифронтовом лесу». Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «В сердцах и книгах память о войне».

Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, на юношеском абонементе подготовлена выставка-экспозиция «Отвага! Мужество! Честь!». На выставке представлены документальные хроники этих событий, отражающие героизм и мужество парней: «Афганистан болит в душе моей», «Выполняя интернациональный долг»; художественные произведения Александра Проханова «Светлей лазури», «Рисунки баталиста», Кима Селихова «Необъявленная война» и другие. Воины-интернационалисты, прошедшие через Афганскую и Чеченскую войны, живут на Тяжинской земле. Их подвиг является достойным примером для молодого поколения. Читатели могли познакомиться с книгой «Воинское братство» и информационными листовками «Их нет среди нас, но они вместе с нами», подготовленными сектором краеведения. В день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества волонтёрским объединением юношеского абонемента «Во!круг книг» был подготовлен видеосюжет обзора книжной выставки, выложен в социальные сети Instaqram в аккаунте «vo_kruqkniq».