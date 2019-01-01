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В Тяжине прошла ночная программа «Новогоднее поздравление народа»

Тяжинцы сумели одержать победу в бескомпромиссном танцевальном марафоне, который устроила Баба-Яга, похитившая Деда Мороза и Снегурочку. В конечном итоге сказочные волшебники были освобождены и присоединились к празднованию Нового года.
Жители районного центра и гости поселка водили хоровод в снежном городке, приняли участие в музыкально-танцевальной игре «Где-то на белом свете» и конкурсных программах. Все желающие могли узнать шуточный гороскоп на 2019 год. Своим песенным творчеством земляков порадовали эстрадные группы «Мы» и «Колибри».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/01/2019
Общество
Тяжин
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