В Тяжине прошла ночная программа «Новогоднее поздравление народа»

Тяжинцы сумели одержать победу в бескомпромиссном танцевальном марафоне, который устроила Баба-Яга, похитившая Деда Мороза и Снегурочку. В конечном итоге сказочные волшебники были освобождены и присоединились к празднованию Нового года.

Жители районного центра и гости поселка водили хоровод в снежном городке, приняли участие в музыкально-танцевальной игре «Где-то на белом свете» и конкурсных программах. Все желающие могли узнать шуточный гороскоп на 2019 год. Своим песенным творчеством земляков порадовали эстрадные группы «Мы» и «Колибри».