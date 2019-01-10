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В Тяжине прошла Новогодняя национальная елка

На праздник в районный Дом культуры «Юбилейный» приехали дети из отдаленных деревень.
Ребятишек ждало театрализованное представление «Волшебная лампа» с песнями, танцами, хороводами, а также с различными играми и конкурсами. В программе принимали участие образцовые коллективы РДК театр-студия «поМОСТ», народный театр «Лица» (руководитель Марина Георгиевна Чипилева), ансамбль танца «Радость» (руководитель Людмила Ивановна Утробина).
Дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, а затем всем ребятишкам вручили сладкие подарки от администрации Тяжинского муниципального района.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/01/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса
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