В Тяжине прошла областная Спартакиада работников службы занятости населения

XV Спартакиаду работники центров занятости населения посвятили 300-летию Кузбасса. В торжественном открытии соревнований приняли участие начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Денис Амирович Шамгунов и глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин.

Для участия в спортивном празднике на территории спорткомплекса «Юность» собрались 27 команд – по команде от каждого центра занятости населения области, а также команда областного департамента. Всего на спортивные дорожки вышло 135 спортсменов.

Представители команд состязались в индивидуальных и командных первенствах. В этом году программой Спартакиады было предусмотрено пять видов состязаний – биатлон, полоса препятствий, скакалка, мас-рестлинг, дартс.

Было разыграно пять комплектов наград. По итогам соревнований в общекомандном зачете победила команда ЦЗН города Новокузнецк, на втором месте спортсмены из Яйского района и третье место досталось команде ЦЗН Яшкинского района.

Отдельные призы в номинации «Самая креативная команда» получили команды центров занятости населения Междуреченска и Яйского района. Впервые в Спартакиаде участвовала команда ветеранов. Они были отмечены призом «Самым преданным Службе занятости населения Кемеровской области».

Перед участниками спартакиады выступили эстрадная группа «Сибирский тракт» (руководитель Валерий Михайлович Лазутин), театр танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина) и танцевальный коллектив «Карамельки» (руководитель Татьяна Юрьевна Митина).

Общение участников спартакиады продолжилось в Парке культуры и отдыха поселка Тяжинский. Здесь для работников центров занятости населения был дан концерт с участием творческих коллективов РДК «Юбилейный» и Парка культуры и отдыха.