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В Тяжине прошла очередная встреча в рамках соцпроекта «Мудрость рядом с нами»

Проект вошел в число победителей всероссийского конкурса «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних столяр, педагог дополнительного образования, мастер по работе с деревом Александр Иванович Аверин осветил тему «Виды и свойства древесина. Пороки древесины и их влияние на обработку».
Психолог Светлана Павловна Егорова провела психологический тренинг на сближение коллектива «Установка на добро». Это помогло каждому лучше узнать друг друга и установить дружеские взаимоотношения.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/09/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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