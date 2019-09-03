В Тяжине прошла очередная встреча в рамках соцпроекта «Мудрость рядом с нами»

Так просто, как прежде, допобразование для детишек больше не получишь Многие родители, желающие записать своего ребенка в кружок, секцию или студию дополнительного...

В Кузбассе мужчину осудили на 12 лет за интимную переписку в соцсетях Следствие насчитало 6 эпизодов преступления. Об этом 2 сентября рассказали в Следственном...

Синагогу №1 за Уралом построят в Новокузнецке на угольные деньги Один раз в Кузбасс приезжала передвижная синагога — мицва-мобиль, она побывала в 2013 году в...