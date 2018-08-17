Комментарии

Перед состязаниями со словами приветствия к спортсменам обратился глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. Затем их ждала массовая физическая зарядка.

На стадионе спортивного комплекса «Юность» участники команд поселений бросали на дальность дубинку, играли в лапту и шашки, буксировали 13-тонный погрузчик, перетягивали дубинку.

В соревнованиях по силовому экстриму два представителя команды должны были на время перекантовать тракторную покрышку, перенести мешок с песком и вручную перекатить микроавтобус. Все желающие могли сдать нормативы ГТО.

В общекомандном зачете победу одержала команда Тяжинского городского поселения, получившая переходящий кубок спартакиады по национальным видам спорта. Он будет храниться в территории до следующих соревнований.

В перспективе организаторы планируют ввести в программу спартакиады еще один вид состязаний – традиционную борьбу тюркских народов куреш.

Результаты первой районной спартакиады по национальным видам спорта:

Лапта

I место – команда Тяжинского городского поселения

II место – команда Преображенского сельского поселения

III место – команда Новоподзорновского сельского поселения

Шашки

I место – команда Тяжинского городского поселения

II место – команда Тисульского и Акимо-Анненского сельских поселений

III место – команда Новоподзорновского сельского поселения

Метание дубины

I место – команда Тяжинского городского поселения

II место – команда Новоподзорновского сельского поселения

III место – команда Листвянского сельского поселения

Перетягивание дубинки

I место – команда Новоподзорновского сельского поселения

II место – команда Преображенского сельского поселения

III место – команда Тяжинского городского поселения

Соревнования по буксировке погрузчика

I место – команда Тяжинского городского поселения

II место – команда Новоподзорновского сельского поселения

III место – команда Преображенского сельского поселения

Соревнования по силовому экстриму

I место – команда Новоподзорновского сельского поселения

II место – команда Тисульского и Акимо-Анненского сельских поселений

III место – команда Тяжинского городского поселения.