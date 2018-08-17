Комментарии

Перед состязаниями со словами приветствия к спортсменам обратился глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. Затем их ждала массовая физическая зарядка.
На стадионе спортивного комплекса «Юность» участники команд поселений бросали на дальность дубинку, играли в лапту и шашки, буксировали 13-тонный погрузчик, перетягивали дубинку.
В соревнованиях по силовому экстриму два представителя команды должны были на время перекантовать тракторную покрышку, перенести мешок с песком и вручную перекатить микроавтобус. Все желающие могли сдать нормативы ГТО.
В общекомандном зачете победу одержала команда Тяжинского городского поселения, получившая переходящий кубок спартакиады по национальным видам спорта. Он будет храниться в территории до следующих соревнований.
В перспективе организаторы планируют ввести в программу спартакиады еще один вид состязаний – традиционную борьбу тюркских народов куреш.
Результаты первой районной спартакиады по национальным видам спорта:
Лапта
I место – команда Тяжинского городского поселения
II место – команда Преображенского сельского поселения
III место – команда Новоподзорновского сельского поселения
Шашки
I место – команда Тяжинского городского поселения
II место – команда Тисульского и Акимо-Анненского сельских поселений
III место – команда Новоподзорновского сельского поселения
Метание дубины
I место – команда Тяжинского городского поселения
II место – команда Новоподзорновского сельского поселения
III место – команда Листвянского сельского поселения
Перетягивание дубинки
I место – команда Новоподзорновского сельского поселения
II место – команда Преображенского сельского поселения
III место – команда Тяжинского городского поселения
Соревнования по буксировке погрузчика
I место – команда Тяжинского городского поселения
II место – команда Новоподзорновского сельского поселения
III место – команда Преображенского сельского поселения
Соревнования по силовому экстриму
I место – команда Новоподзорновского сельского поселения
II место – команда Тисульского и Акимо-Анненского сельских поселений
III место – команда Тяжинского городского поселения.
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