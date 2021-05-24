В Тяжине прошла познавательная беседа с элементами тренинга «Все начинается с семьи»

Из-за отсутствия акушеров-гинекологов в Кузбассе закрыли родильный дом В Кузбассе из-за отсутствия акушеров-гинекологов пришлось закрыть родильный дом. Беременные женщины...

Новый терминал аэропорта имени Леонова открылся в Кемерово Новый терминал аэропорта имени космонавта Алексея Леонова открыт в Кемерово. Об этом сообщает РИА...

Матвиенко прибыла в Кузбасс, где состоится выездная сессия Евразийского женского форума В ходе поездки состоится выездная сессия Евразийского женского форума, темой которой стала "...