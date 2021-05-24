В Тяжине прошла познавательная беседа с элементами тренинга «Все начинается с семьи»

Библиотекари центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова Наталья Ивановна Дурнова и Виктория Викторовна Рябовалова рассказали студентам Тяжинского агропромышленного техникума о роли семьи в жизни человека, о нравственных, духовных ценностях семьи и роли книги в семейном воспитании.
Участники мероприятия составили «Словарь семейного благополучия» и «Заповеди благополучной семьи», а также вспомнили «семейные» пословицы и приняли участие в тренинге «Мой выбор». Кроме того студенты посмотрели видеосюжет - притчу «Моя семья – мое богатство».
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