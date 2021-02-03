В Тяжине прошла познавательная программа «На пути больших открытий»

В мероприятии, посвященном Году науки и технологий и 300-летию Кузбасса приняли участие студенты агропромышленного техникума.
В Доме культуры «Юбилейный» ребятам были продемонстрированы фильмы о том, как появилась наука, о великих учёных и о развитии современных технологий.
Также студенты приняли участие в конкурсе эрудитов и интеллектуальной викторине «Хочу все знать».
03/02/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Правоохранители приглашают действующих и уже уволенных горняков, имеющих непогашенные долги по...
|
Общественный транспорт Новокузнецка перешёл на новый процессинг автоматической оплаты проезда с...
|
За 2020 год каждый 48 житель Кузбасса не мог выехать за пределы России, иными словами, это 2...
|
В общей сложности без денег остались 111 человек, а сумма долга превысила 4 млн рублей. Возмущенные...