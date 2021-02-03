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В Тяжине прошла познавательная программа «На пути больших открытий»

В мероприятии, посвященном Году науки и технологий и 300-летию Кузбасса приняли участие студенты агропромышленного техникума.
В Доме культуры «Юбилейный» ребятам были продемонстрированы фильмы о том, как появилась наука, о великих учёных и о развитии современных технологий.
Также студенты приняли участие в конкурсе эрудитов и интеллектуальной викторине «Хочу все знать».

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/02/2021
Культура
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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