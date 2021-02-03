В Тяжине прошла познавательная программа «На пути больших открытий»

Полиция просит откликнуться шахтеров «Алексиевской» с долгами по зарплате Правоохранители приглашают действующих и уже уволенных горняков, имеющих непогашенные долги по...

Транспорт Новокузнецка перешёл на новый процессинг автоматической системы оплаты проезда Общественный транспорт Новокузнецка перешёл на новый процессинг автоматической оплаты проезда с...

В 2020 году более 2% жителей Кузбасса стали невыездными из-за долгов За 2020 год каждый 48 житель Кузбасса не мог выехать за пределы России, иными словами, это 2...