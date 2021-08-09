В Тяжине прошла познавательно-развлекательная программа, посвященная Международному дню коренных народов мира

Важное за выходные: в Новокузнецке «подорожал» проезд, Кузбасс в лидерах по криминалу В пятницу Новокузнецк накрыл мощнейший ливень, который вновь обнажил проблему ливнёвок.

Дожди с грозами пройдут в Кузбассе на неделе На отдельных территориях пройдут дожди с грозами.

Из-за модернизации кемеровского аэропорта авиабилеты подорожают на 30% — эксперт Замечание Владимира Путина чиновники приняли и пообещали федеральное финансирование на модернизацию...