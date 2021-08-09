В Тяжине прошла познавательно-развлекательная программа, посвященная Международному дню коренных народов мира
На площади Дома культуры «Юбилейный» дети познакомились с историей праздника. Также участники программы «Дружба крепкая, не кончается» поиграли в игры разных народов. Это русская национальная игра «Бубенцы», татарская национальная игра «Бег по следу», молдавская национальная игра «Яблоко», азербайджанская национальная игра «Взятие платка», адыгейская национальная игра «Кто быстрее» и другие.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В пятницу Новокузнецк накрыл мощнейший ливень, который вновь обнажил проблему ливнёвок.
|
На отдельных территориях пройдут дожди с грозами.
|
Замечание Владимира Путина чиновники приняли и пообещали федеральное финансирование на модернизацию...
|
Еще один торговый центр закрыли по решению суда в Кемерове. В этот раз приостановлена деятельность...