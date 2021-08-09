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В Тяжине прошла познавательно-развлекательная программа, посвященная Международному дню коренных народов мира

На площади Дома культуры «Юбилейный» дети познакомились с историей праздника. Также участники программы «Дружба крепкая, не кончается» поиграли в игры разных народов. Это русская национальная игра «Бубенцы», татарская национальная игра «Бег по следу», молдавская национальная игра «Яблоко», азербайджанская национальная игра «Взятие платка», адыгейская национальная игра «Кто быстрее» и другие.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/08/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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