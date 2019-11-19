В Тяжине прошла познавательно-развлекательная программа «Все о театре»

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Программа, посвященная Году театра в России, состоялась в Тяжинской средней школе № 1 и районном Доме культуры «Юбилейный». Школьники узнали о том, какую роль культура играет в нашей жизни, попробовали себя в роли актеров. Затем подростки закрепили понятия «пантомима», «мимика».
Конкурс «Скороговорок» дал ребятам понять, что для актера очень важна правильная и четкая речь, а конкурс «Вместе повторим» показал, что работа в команде, это неотъемлемая часть любого театрального действа.
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