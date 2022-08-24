В Тяжине прошла акция «Голосуем за жизнь»

На улицах поселка специалисты центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова вручали прохожим буклеты «Береги себя для жизни», содержащие информацию о пользе здорового образа жизни и о том, какую опасность несет в себе наркомания.

Организаторы акции старались выяснить: знают ли подростки о последствиях приема наркотических средств и психотропных веществ, каковы их разрушающие последствия, какая уголовная ответственность наступает за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, есть ли им альтернатива в молодежной среде.

Библиотекари призывали участников акции беречь себя, заниматься спортом, знаний, творчеством и волонтерской деятельностью и помнить, что свобода от пагубной зависимости делает жизнь яркой и интересной.

Правовая акция организована в рамках информационно-просветительского проекта «Безопасная среда», объявленного Государственной научной библиотекой Кузбасса имени В. Д. Федорова.