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В Тяжине прошла акция «Голосуем за жизнь»

На улицах поселка специалисты центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова вручали прохожим буклеты «Береги себя для жизни», содержащие информацию о пользе здорового образа жизни и о том, какую опасность несет в себе наркомания.
Организаторы акции старались выяснить: знают ли подростки о последствиях приема наркотических средств и психотропных веществ, каковы их разрушающие последствия, какая уголовная ответственность наступает за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, есть ли им альтернатива в молодежной среде.
Библиотекари призывали участников акции беречь себя, заниматься спортом, знаний, творчеством и волонтерской деятельностью и помнить, что свобода от пагубной зависимости делает жизнь яркой и интересной.
Правовая акция организована в рамках информационно-просветительского проекта «Безопасная среда», объявленного Государственной научной библиотекой Кузбасса имени В. Д. Федорова.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/08/2022
Общество
Тяжин
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