В Тяжине прошла праздничная программа «Сердца, что бьются в унисон»

В НГКБ №11 пришли работать молодые врачи Программа по привлечению кадров в кузбасское здравоохранение дает свои результаты. На работу в...

Жара не отступает: на неделе в Кузбассе ожидается до +33 градусов Днем осадков не ожидается, а вот ночью могут прогреметь грозы и пройти дожди.

Сергей Цивилев рассказал о строительстве кузбасского автобана Строительство кузбасского автобана идёт по графику и находится на завершеющем этапе. Об этом в...