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В Тяжине прошла праздничная программа «Сердца, что бьются в унисон»

С Днем семьи, любви и верности собравшихся поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, руководитель органа ЗАГС Тяжинского района Лариса Владимировна Чекрыжева, настоятель храма Преображения Господня поселка Тяжинский протоиерей Василий Страдомский.
За крепость духовных, нравственных и семейных традиций, основанных на взаимной любви, достойное воспитание детей и в связи днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района награждены Петр Иванович и Тамара Егоровна Аликины, Алексей Константинович и Лариса Александровна Артемьевы, Анатолий Никифорович и Валентина Нестеровна Веховы, Виктор Андреевич и Людмила Николаевна Ефименко, Александр Павлович и Наталья Андреевна Задорожные, Николай Сергеевич и Вера Николаевна Лукомские, Виктор Фридрихович и Елена Борисовна Филиппи.
Работники культуры подготовили для участников праздника концертную программу. Ее завершил «Гимн семье» в исполнении эстрадной группы «Сибирский тракт» и всех участников концерта.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/07/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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