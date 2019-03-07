В Тяжине прошла профориентационная консультация

Ледяная глыба обрушилась на козырек в кемеровском дворе В одном из кемеровских дворов на козырек подъезда упала ледяная глыба, которая прогнула сооружение...

Новокузнечанин напал на 70-летнюю пенсионерку 70-летняя пенсионерка из Новокузнецка стала жертвой грабителя. Полицейские задержали злоумышленника...

В Кузбассе начали закрывать ледовые переправы Все зимние дороги области через реки закроют до 1 апреля В Кемеровской области закрыта первая...