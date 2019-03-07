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В Тяжине прошла профориентационная консультация


В групповой консультации «Служба занятости женщинам!», посвященной Международному женскому дню 8 марта, приняло участие 6 безработных женщин, в том числе имеющие детей в возрасте до трех лет.
Специалисты центра занятости населения Тяжинского района рассказали участницам консультации о различных услугах, таких как профессиональная ориентация, социальная адаптация, психологическая поддержка, участие в общественных работах, профессиональное обучение, а также о госуслуге по содействию безработным гражданам в самозанятости. Также женщины познакомились с перечнем вакансий, востребованных на рынке труда в Тяжинском районе.
Затем специалисты службы занятости населения вручили участницам консультации поздравительные открытки с 8 марта.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/03/2019
Экономика
Тяжин
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Новости Кузбасса

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