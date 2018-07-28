В Тяжине прошла программа «Семья – радуга улыбок»

В рамках социального проекта «Мой выбор» праздник подготовила и провела музыкальный руководитель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Наталья Сергеевна Чабанова. Ребята прочитали стихотворения и исполнили песни, посвященные семейным ценностям.

Кроме того дети и их родители приняли участие в весёлых конкурсах «Ромашкины пожелания», «Зажигательная физминутка», попробовали себя в роли актеров, показав театральную постановку. Все присутствующие получили заряд бодрости и хорошего настроения.