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В Тяжине прошла семейная спортивно-развлекательная программа

В Доме культуры «Юбилейный» состязались семьи округа. Команды выполняли различные задания: «Лови мяч», «Эстафетное препятствие», «Поезд», «Гусеница».
На первое место вышла семья Судник. Остальные участники программы получили поощрительные призы. Собравшихся порадовали своим творчеством юные артисты из театра танца «Весна».

Культура
Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/05/2021
Культура
Спорт
Тяжин

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