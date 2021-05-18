В Тяжине прошла семейная спортивно-развлекательная программа

60 человек заболели коронавирусом за сутки в Кузбассе, трое умерли В общей сложности, с середины марта 2020 года в Кузбассе заболело 36 232 человека. К сожалению, 698...

Следком заинтересовался ненадлежащим воспитанием детей в кузбасском городе По опубликованным данным, два малолетних ребенка страдают от антисанитарии, а органы опеки и...

Житель Кузбасса через суд обязал власти отремонтировать часть дорог Житель Мариинска через суд обязал правление по имуществу и жизнеобеспечению администрации...