В Тяжине прошла семейная спортивно-развлекательная программа

В Доме культуры «Юбилейный» состязались семьи округа. Команды выполняли различные задания: «Лови мяч», «Эстафетное препятствие», «Поезд», «Гусеница».
На первое место вышла семья Судник. Остальные участники программы получили поощрительные призы. Собравшихся порадовали своим творчеством юные артисты из театра танца «Весна».
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