В Тяжине прошла спартакиада по национальным видам спорта

В преддверии Всероссийского Дня физкультурника представители десяти территориальных отделов администрации Тяжинского муниципального округа состязались на базе спортивного комплекса «Юность». Померялись силами в армрестлинге, играли в лапту и длинные нарды, участвовали в метании дубины, перетягивании каната и национальной татарской борьбе на поясах – кореш.

Все команды получили сертификаты на спортивный инвентарь. Также организаторы вручили награды победителям в соревнованиях по различным видам спорта и командам-призерам в общекомандном зачете – Ступишинскому и Кубитетскому территориальным отделам (третье и второе место соответственно). Переходящий кубок спартакиады завоевала команда Тяжинского территориального отдела.

На торжественном закрытии спартакиады по национальным видам спорта определили, что в августе 2023 года соревнования пройдут в селе Новопокровка.