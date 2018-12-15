В Тяжине прошла спартакиада по военно-прикладным и техническим видам спорта

В спартакиаде «Отчизны верные сыны», проведённой на базе загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец», приняли участие 7 команд: «Барс» (Тяжинская СШ №3), «Русичи» (Тяжинская СШ №1), Тяжинская СШ №2, «Факел» (Итатская СШ), «СВДК» (Новопокровская основная школа), «Снайперы» (Листвянская СШ), «Витязь» (Тяжинский ЦДО).

В торжественном открытии спартакиады приняли участие начальник управления общего образования департамента образования и науки Кемеровской области Марина Петровна Гераськина, заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова, начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Светлана Вячеславовна Погуляева, военный комиссар по Тисульскому и Тяжинскому районам Иван Васильевич Жилин, настоятель Преображенского храма поселка Тяжинский протоиерей Василий Страдомский, индивидуальный предприниматель Евгений Фатыхович Галямов, глава КФХ Михаил Тимофеевич Кудринский и другие.

В фойе была организована выставка макетов стрелкового оружия периода Великой Отечественной войны. На протяжении четырех дней ребята демонстрировали свои способности не только в спортивных состязаниях, но и соревновались в знаниях исторических событий, оказании первой медицинской помощи, демонстрировали строевую подготовку, состязались в «лазертаг». По вечерам для участников спартакиады педагог-организатор Тяжинского центра дополнительного образования Ирина Анатольевна Дюбикова проводила досуговые и танцевальные мероприятия.

По итогам спартакиады, посвящённой 300-летию Кузбасса, победила команда «Барс» Тяжинской СШ №3 (командир Алексей Демидко), второе место заняла команда Тяжинской СШ №2 (командир Максим Царенков) и третье место досталось команде «Факел» Итатской СШ (командир Ростислав Сафронов).