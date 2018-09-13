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В Тяжине прошла тактико-специальная тренировка по действиям оперативных служб района при пожаре

В ходе учений были задействованы службы быстрого реагирования МЧС, МВД, медицинская служба, ЧОП «Шериф», а также ГО и ЧС, ЕДДС района. Была отработана эвакуация сотрудников и посетителей многофункционального центра.
Цель, поставленная перед проведением тренировки, была выполнена в полном объеме, все учебные группы успешно справились со своими задачами. По окончанию тренировки с участниками были проведены теоретические занятия по комплексной безопасности и подведены итоги.
Учения и тренировки по обеспечению безопасности населения будут продолжаться согласно районного плана по ГО и ЧС. Без внимания не останутся и другие объекты жизнеобеспечения.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/09/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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