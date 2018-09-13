В Тяжине прошла тактико-специальная тренировка по действиям оперативных служб района при пожаре

В ходе учений были задействованы службы быстрого реагирования МЧС, МВД, медицинская служба, ЧОП «Шериф», а также ГО и ЧС, ЕДДС района. Была отработана эвакуация сотрудников и посетителей многофункционального центра.

Цель, поставленная перед проведением тренировки, была выполнена в полном объеме, все учебные группы успешно справились со своими задачами. По окончанию тренировки с участниками были проведены теоретические занятия по комплексной безопасности и подведены итоги.

Учения и тренировки по обеспечению безопасности населения будут продолжаться согласно районного плана по ГО и ЧС. Без внимания не останутся и другие объекты жизнеобеспечения.