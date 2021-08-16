В Тяжине прошла традиционная окружная спартакиада по национальным видам спорта

В Кузбассе количество заболеваний COVID-19 за сутки пошло на спад По данным оперативного штаба Кузбасса, 33 новых ковид-пациента выявили в Кемерове, ещё 28 в...

Пациенты пожаловались на качество питания в новокузнецкой больнице Новокузнечанка сообщила в соцсетях о ненадлежащем качестве питания в одной из местных больниц. По...

Прокуратура проверит сообщение о принудительном увольнении работников в Ленинске-Кузнецком В сети появилась информация о том, что ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» закрывается, а...