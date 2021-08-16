В Тяжине прошла традиционная окружная спартакиада по национальным видам спорта

В состязаниях, посвященных Дню физкультурника и 300-летию Кузбасса приняли участие команды территориальных отделов управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа.
На территории спортивного комплекса «Юность» участники спартакиады «сражались» в лапту, мерялись силами в борьбе, перетягивали канат. Все желающие могли пройти тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Безоговорочным победителем спартакиады стала команда Тяжинского территориального отдела, на втором месте спортсмены из Кубитетского терротдела, третье место досталось команде Акимо-Анненского территориального отдела.
Победители награждены Почетными грамотами главы Тяжинского муниципального округа и ценными подарками. Переходящий кубок спартакиады вручен команде Тяжинского территориального отдела.
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