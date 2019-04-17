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В Тяжине прошла Всекузбасская ярмарка вакансий

Ярмарку, посвященную Дню службы занятости населения, посетили 43 человека. Вакансии предлагали работодатели – Отдел МВД России по Тяжинскому району Кемеровской области, ГБУЗ «Тяжинская районная больница», ООО «Тяжинское пиво», Администрация Листвянского сельского поселения, ООО «Кузбассконсервмолоко», МБУ «ИМЦ», И.П. Горбатова Т.Т, Пункт отбора на военную службу по контракту города Кемерово.
Гражданам, ищущим работу, были предложены более 40 вакансий по ряду профессий и специальностей: следователь следственного отделения, участковый уполномоченный полиции, полицейский изолятора временного содержания, фельдшер, юрисконсульт, главный бухгалтер, документовед, продавец продовольственных товаров, бухгалтер, машинист котлов, сортировщик, машинист бульдозера, слесарь-ремонтник, инженер по охране труда, водитель автомобиля и другие.
По результатам ярмарки 11 человек были приглашены на собеседование к работодателям. Специалисты центра занятости населения Тяжинского района ознакомили участников ярмарки с государственными услугами, предоставляемыми центром занятости, а также проинформировали их о предоставлении государственных услуг через МФЦ, а также о возможности участия в программе «Развитие малого и среднего предпринимательства». На ярмарке вакансий был предоставлен справочно-информационный материал в виде памяток, буклетов.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/04/2019
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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