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В Тяжине прошла встреча «История земли Тяжинской»

Мероприятие посвятили 95-летию Тяжинского района и 125-летию поселка Тяжинский. Методист районного историко-краеведческого музея Антонина Анатольевна Меновщикова провела для людей с ограниченными возможностями здоровья из Кубитетского специального дома-интерната экскурсию по музею.
Гости познакомились с историей строительства Тяжинского молочно-консервного завода, в комнате русской старины узнали о быте предков. Не обошли стороной экспозицию, посвященную Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. После экскурсии, к просмотру был предложен документальный фильм «Человек из легенды».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/08/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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