В Тяжине прошла встреча «История земли Тяжинской»

Порывистый ветер и дождь ожидаются в Мурманской области В нашем регионе ожидается прохождение атмосферных фронтов, порывистый северный ветер. По данным...

Где в Новокузнецке перекроют дороги на День ВДВ В течение некоторого времени будет перекрыто автомобильное движение по нескольким улицам. Временное...

Кузбасское президентское кадетское училище ищет рабочих и поваров Как сообщили в мэрии Кемерова, в понедельник, 5 августа, в Центре занятости населения (пр. Ленина,...