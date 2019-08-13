В Тяжине прошла встреча «По тропкам родного края»

В ходе исторического экскурса отдыхающие в отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района, узнали о прошлом и настоящем предприятий, работающих в районе. Мария Яковлевна Цветкова поделилась своими воспоминаниями о работе на молочно-консервном заводе.

Галина Николаевна Зубцова читала стихи, которые она посвятила своей малой родине – поселку Тяжинский. Не обошли вниманием и творчество самобытной художницы Анны Ивановны Стыкут. Участники встречи поделились историями о знакомстве с этим удивительным человеком.

Также ветераны почтили память земляков погибших в годы Великой Отечественной войн, при исполнении интернационального долга в Афганистане в Чеченской республике.

Каждый из ветеранов рассказал о своей жизни, о своих родственниках, о том, как они приехали в Тяжинский район.