В Тяжине прошла встреча районных властей с населением

Во встрече приняли участие глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, его заместители, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин. Глава района подвёл итоги работы за 2019 год.

Демографическая ситуация

Численность населения Тяжинского района на 1 января 2019 года составляла 21 900 человек, в том числе городское население 12,9 тыс. чел. и 9 тыс. сельское.

Коэффициент смертности на протяжении ряда лет сохраняется на одном уровне: в 2019 году он составил 18,8, в 2018 году – 18,4. Уровень рождаемости в 2019 году также остался на уровне 2018 года и составил – 9,5.

С целью снижения смертности населения в трудоспособном возрасте учреждениями здравоохранения района выполняются следующие мероприятия: диспансеризации работающего населения, скрининговые исследования на онкозаболевания, профилактические мероприятия, направленные на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, реализация мероприятий по вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом. Прогноз среднегодовой численности населения на 2020 год - 21,3 тыс. чел., на 2021 год – 21 тыс. чел.

Общая экономическая ситуация

По данным статистики общее количество хозяйствующих субъектов на территории Тяжинского района за 9 месяцев 2019 году составило 193, из них по формам собственности; частная собственность – 68 , государственная и муниципальная – 108.

Число хозяйствующих субъектов по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 4 %, уменьшение произошло за счет снижения количества обществ и товариществ Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 01.10.2019 года - 328 чел ( 2018 г. - 364 чел.)

Промышленность

За 10 месяцев 2019 года объём промышленного производства (без субъектов малого предпринимательства) составил 6 409,7 млн. руб., или 117,6 % к уровню 2018 года, за счёт увеличения объёмов отгруженной продукции на Итатском НПЗ (на 26,4 %) и на ООО«Кузбассконсервмолоко» на 29,6 %. Расширение производства на предприятиях происходит за счёт повышения производительности труда, инвестиционных вложений.

В текущем году показатель объёмов промышленного производства составит 8 млрд. руб. (7,2 млрд. - в 2018 году). Прибыль предприятий и организаций за 8 мес. 2019 года - 9,9 млн. руб. Сальдированный финансовый результат по итогам 2019 года ожидается положительным. Задачи на 2019 год: повышение производительности труда, увеличение заработной платы, и как следствие увеличение доходов местного бюджета.

Инвестиции, строительство

Общий объём инвестиций в экономику района за 9 месяцев 2019 года составил 756,3 млн. руб., или 102 % к аналогичному периоду 2018 года. Основные объекты инвестирования приходятся на крупные федеральные компании (Транснефть, РЖД, Росавтодор, связь). В 2019 году увеличились объёмы инвестирования за счёт региональных и муниципальных программ, а также за счёт собственных средств предприятий района. Основные инвестиционные проекты в течение 2019 года в промышленности:

- запуск второй линии розлива пастеризованного молока на ООО «Кузбассконсервмолоко»;

- капитальный ремонт теплосети от котельной № 1 посёлка Тяжинский;

- реконструкция путепровода на автодороге «Байкал»;

- в сельском хозяйстве - приобретение высокопроизводительной техники сельхозпредприятиями.

Инвестиционные вложения малого бизнеса оцениваются в объеме 39 млн. руб.

Выполненные объёмы работ по виду деятельности «Строительство» в 2019 году составили 759,6 млн. руб., (в 2018 - 647 млн. руб.) или 102,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

За 9 месяцев текущего года введено жилья в эксплуатацию общей площадью 741 кв. метров или 49,4 % к уровню прошлого года, данная работа продолжается. Задачи на 2020-2021 годы: реализация стратегической задачи повышения инвестиционной привлекательности района, создание новых производств

Сельское хозяйство

По состоянию на 01.10.2019 года в отрасли занято 282 человека, со среднемесячным доходом в сумме 16270 рублей. Хозяйства сумели ввести в оборот более 2-х тысяч гектаров брошенной пашни.

Производственная программа в отрасли растениеводства по площадям зерновых культур была выполнена полностью. Валовое производство зерна составило 40 тыс. тонн, с урожайностью 18,5 центнеров в амбарном весе. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Весомая часть в урожае приходится на озимые культуры, с урожайностью от 20 до 30 центнеров с гектара.

Общий финансовый результат по итогам года – прибыль, с рентабельностью производства 11 %. Объём производства валовой продукции во всех категориях хозяйств ожидается в сумме 980 млн. руб. (2018- 874 млн).

Высокие показатели по производству зерна получены в хозяйствах: СПК «Пичугинский», колхоз «Боровской», ИП Глава КФХ Кудринский Михаил Тимофеевич, ИП Глава КФХ Пирогов Александр Игоревич, ИП Глава КФХ Росликов Станислав Анатольевич; в хозяйстве ООО ОПХ «Новопокровское» неплохие показатели по технической культуре – яровому рапсу. В этих хозяйствах уровень рентабельности производства имеет значение от 10 % до 14 %, при областном показателе 6,9 %.

В отрасли животноводства за 10 месяцев 2019 сократилось поголовье дойного стада на 49 голов. Валовое производство молока составило 4052 тонны, по итогам года ожидается продуктивность 4130 кг на фуражную корову. СПК «Пичугинский» подходит к уровню в 5200 кг, ИП Глава КФХ Росликов Степан Валерьевич - 5000 кг.

Из новой техники приобретено: 1 – зерноуборочный комбайн «Акрос» (ООО ОПХ «Новопокровское).

Проблемы в отрасли остаются прежние - это:

- низкие закупочные цены на сельхозпродукцию, при ежегодном росте цен на ГСМ, электроэнергию, энергоносители и сельхозтехнику;

- высокий процент износа материально-технической базы предприятий (сельхозтехники, зданий, сушильного оборудования);

- низкая доступность льготного кредитования;

- неиспользуемая пашня;

- и самая главная проблема – это дефицит кадров (причем, как специалистов, так и основных рабочих профессий).

Задачи на 2019 год: сохранить имеющееся поголовье дойного стада и продуктивность не ниже 4000 килограмм на фуражную корову. В растениеводстве - выдерживать уровень площадей зерновых культур, внедрять в производство новые сорта и проводить сортообновление зерновых культур, а также продолжить введение в оборот до 2 тысяч гектаров брошенной пашни ежегодно.

По итогам работы агропромышленного комплекса 2019 года среди северных районов области Тяжинский район занял третье место, и получил грант на развитие в сумме 300 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Объекты ЖКХ района представлены следующей инфраструктурой: 38 котельных, 57,4 км. теплосетей, 63 артезианские скважины, 248 км. водопроводных сетей. Общая площадь жилищного фонда составляет 678,3 тыс. м. кв (6734 домов).

По программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Тяжинского муниципального района на 2015-2022 годы» включены мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/20гг. на сумму: 52,1 млн. руб., в том числе: областной бюджет 42,8 млн. руб., местный бюджет 2,3 млн. руб., средства предприятий - 7 млн. руб.

Выполнены работы по капитальному ремонту 18 котельных, установлено 22 котла на сумму 13,2 млн. руб. Приобретены материалы для выполнения работ по капитальному ремонту тепловых сетей на сумму 915 тыс. руб. Создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования для жилищно-коммунального хозяйства Тяжинского муниципального района на сумму 2,5 млн. руб. Выполнены работы по капитальному ремонту тепловой сети от котельной № 1 в пгт Тяжинский. Стоимость работ - 7 762,0 тыс. руб.

По соглашению с областным департаментом ЖКХ выполнен ремонт в асфальтобетонном исполнении 6,4 км муниципальных дорог на сумму 42,1 млн. рублей, в том числе в посёлке Тяжинский: ул. Красноармейская – 1324 м, ул. Юбилейная - 492 м, ул. Октябрьская - 567 м, ул. Тельмана - 272 м, ул. Южная - 516 м, ул. Комсомольская – 364 м, ул. Горького - 949 м. В посёлке Итатский по ул. Гагарина отремонтировано 860 метров дорожного полотна, по ул. Советская - 1054 м.

В рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» в текущем году были выделены средства в размере 8200 тыс. рублей. Выполнены мероприятия по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Первомайская, д.10 –на сумму 799,2 тыс. руб., благоустройство площади Победы - 5785,0 тыс. руб., благоустройство сквера (ул. Ленина) на сумму 1530 тыс. руб.

По инициативе губернатора Кузбасса в регионе реализуется программа «100 детских площадок - территориям Кузбасса». В посёлке Тяжинский на площади Ленина установлена детская игровая площадка.

За счёт взносов на капитальный ремонт «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кемеровской области» выполнен капитальный ремонт двух многоквартирных домов - в посёлке Тяжинский по ул. Кирова,15 (капитальный ремонт кровли),по ул. Тельмана, 6 (капитальный ремонт отмостки и фундамента), на общую сумму 2168 тыс. руб.

По программе «Жилищная и социальная инфраструктура Тяжинского муниципального района» в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечены жильем две вдовы участников Великой Отечественной войны. Приобретены благоустроенные квартиры на средства из федерального бюджета в размере 2516,0 тыс. руб.

2. На выделенные средства из федерального и областного бюджета в размере 30744, 2 тыс. руб., планируется до конца года обеспечить квартирами 30 человек детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. В рамках Федеральной целевой программы «Жилище» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» улучшили свои жилищные условия 4 молодых семьи, на сумму 1412,0 тыс. руб.

4. На обеспечение жильем категорий граждан, установленных Законом Кемеровской области от 17.11.2006 года № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений» выделено 8595,4 тыс. руб., приобретено 8 жилых помещений.

5. По программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019 год доведены лимиты в размере 5 664 тыс. рублей для расселения пяти помещений.

По состоянию на 25.11.2019 года заключены соглашения и направлены 870 тыс. рублей на выплату компенсаций собственникам двух помещений. Переселение из 3-х помещений предусмотрено путём приобретения квартир на вторичном рынке на сумму 4 794 тыс. рублей.

Труд и занятость

Уровень безработицы на 01.10.2019 года (к трудоспособному населению) составил 5,1%.По сравнению с 01.10.2018 года уровень снизился на 0,1 %. Расходы по программе активной политики занятости населения составили 2 млн. руб., на пособия по безработице - 33,3 млн. руб., иные вопросы социальной политики - 2,9 млн. руб.

С начала 2019 года за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения обратилось 1370 граждан, из которых 895 чел. (65 %) трудоустроены на временную и постоянную работу как самостоятельно, так и при содействии службы занятости населения.

За период с января по октябрь 2019 было проведено 5 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 101 человек и 13 работодателей.

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1095 человек, из них 998 - безработных граждан, 75 - учащиеся образовательных организаций.

По направлению «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время», 50 подростков были трудоустроены во время летних каникул. Единовременную финансовую помощь в размере 150 тыс. рублей на организацию собственного дела получили 5 безработных граждан. Комплекс мер, предпринимаемых службой занятости населения, позволяет регулировать движение безработных на регистрируемом рынке труда, мероприятия, направленные на снижение уровня безработицы будут продолжены.

Потребительский рынок, денежные доходы населения

В 2019 году построено 2 торговых объекта с торговой площадью 111,6 кв. м и произведена реконструкция торговых площадей на 1189 кв. м (6 торговых предприятий).

Объём услуг общественного питания по итогам 9 мес. 2019 г. – 28,9 млн. руб. (увеличился на 9,3 % в сравнении с 2018 годом). Увеличение объёмов общественного питания за 9 месяцев 2018 года обусловлено вводом в строй новых объектов общественного питания. В прогнозном периоде ожидается сохранение положительных темпов динамики потребительского рынка.

Денежные доходы населения района за 2019 год увеличились на 4 %, и составят 4381,5 млн. руб., среднедушевые доходы возросли до 15623 рублей в месяц. Основной рост доходов составляет повышение пенсий и рост заработной платы.

Объём платных услуг населению за 9 месяцев 2019 года – 253 млн. руб. (за 2018 год 234,1млн. рублей). Ожидаемый объём платных услуг за 2019 год составит 337 млн. руб.

Малое и среднее предпринимательство

Число хозяйствующих субъектов в малом бизнесе уменьшилось, по состоянию на 01.10.2019 года в районе зарегистрировано 64 малых предприятий (юридические лица), и 328 индивидуальных предпринимателей. Общий оборот малых предприятий и индивидуальных предпринимателей оценивается в 1,8 млрд. рублей. Основными видами деятельности в малом предпринимательстве являются торговля, сельхозпроизводство и оказание услуг, растёт доля производственных и перерабатывающих предприятий.

Численность работающих в малом бизнесе, включая ИП, составляет 1839 человек, при этом доля занятых в малом бизнесе (с учётом индивидуального предпринимательства) по сравнению с 2018 годом повысилась, и составляет на 01.10.2019 года 31,73 % от общего числа занятых в экономике Тяжинского района. За 9 месяцев 2019 года в малом бизнесе создано 106 новых рабочих мест.

В муниципальной программе поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-2021 годы предусмотрено оказание консультативной и иных форм поддержки малого и среднего бизнеса, мероприятия программы в 2019 году выполнены, обучено по программе «Азбука предпринимателя» за счёт средств местного бюджета - 8 человек.

Образование

На территории Тяжинского муниципального района осуществляют деятельность 40 образовательных организаций: 15 общеобразовательных, 21 дошкольная организация, 3 учреждения дополнительного образования, 1 детский дом. Обучающихся образовательных организаций 2919 человек, воспитанников дошкольных организаций 903 человека, 302 первоклассника.

Занимаются в творческих объединениях различной направленности и спортивных секциях более 1500 детей. В учреждениях трудятся 440 педагогических работников.

Расходы по программе на 2019 год составляют более 600 млн. В рамках мероприятий по формированию условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям, в том числе требованиям СанПиН, пожарной безопасности и антитеррористической защищённости объектов, а также в рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году из консолидированного бюджета Тяжинского муниципального района в 2019 году выделено около 1 млн рублей, в том числе:

- противопожарные мероприятия 383 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов на 380 тысяч рублей;

В рамках мероприятий антитеррористической защищённости проведены работы по устройству металлического ограждения в загородном лагере «Олимпиец на сумму 1,05 млн. рублей.

В 3-х образовательных учреждениях проведён текущий ремонт крыш, водостоков на общую сумму 191 тыс. рублей.

В рамках заключенных соглашений о добровольном партнерстве с ОАО «Кузбассконсервмолоко» и ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод» в Тяжинской СШ №1 оборудован спортивный зал для занятий боксом на общую сумму 807,5 тыс. рублей.

В рамках национального проекта «Образование» в 2019 году был реализован региональный проект «Успех каждого ребенка» по созданию условий для занятий физической культурой и спортом – за счёт субсидии из областного бюджета в сумме 3,1 млн. рублей проведён ремонт спортивного зала Ступишинской СШ имени Героя РФ С. Н. Морозова. За счёт средств местного бюджета приобретено спортивное оборудование на 400 тыс. рублей.

По федеральному проекту «Современная школа» на базе Листвянской СШ создан центр образования цифрового гуманитарного профилей «Точка роста». Получено оборудование на сумму 1,4 млн. рублей. За счёт местного бюджета осуществлена подготовка помещений на сумму 560 тыс. рублей.

В 2019 году три школы района – Тяжинская СШ № 3, Листвянская и Итатская СШ, получили новые автобусы. ДЮСШ получила новый микроавтобус «Газель».

В сентябре 2019 года прошло очередное повышение заработной платы педагогических работников на 5 %. Средняя заработная плата педагогических работников в 2019 году соответствует целевым значениям: учреждения дополнительного образования - 32300 руб., дошкольные – 32340 руб., общеобразовательные - 32113 руб., детский дом - 32849 руб.

Социальная защита населения

На реализацию мер социальной поддержки в 2019 году из областного и местного бюджетов было направлено почти 170 млн. рублей. Государственную социальную помощь в виде социального пособия получили 296 малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан на 539 тыс. руб., 10 семей с несовершеннолетними детьми заключили социальные контракты на разведение подсобного хозяйства на сумму 178 тыс. руб.

По программе «Социальная поддержка населения Кузбасса» 18 человек получили материальную помощь на 290 тыс. руб. На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлено:

- средствами областного материнского капитала на приобретение или реконструкцию жилья воспользовались 34 семьи, бюджетные затраты на эти цели составили 4 млн.420 тыс. руб.;

- для ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка направлено 8 млн. 240 тыс. руб.;

- для ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей - 22 млн. 363 тыс. руб.,

- на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям - 10 млн. 803 тыс. руб.

Проведена большая работа по новому для района направлению - создание приёемной семьи для пожилых и инвалидов. С 1 ноября данный проект официально начал реализовываться в Тяжинском районе. Получен новый автомобиль, оборудованный подъёмником и местами для крепления инвалидных колясок, для доставки жителей района старше 65 лет в Тяжинскую районную больницу для проведения скрининга на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний. Также активно ведётся подготовка к реализации на территории Тяжинского муниципального района пилотного проекта «Система долговременного ухода».

Здравоохранение

В здравоохранении района работают 522 человека, из них 62 врача, 215 средних медицинских работников, 7 человек младшего и 238 прочего персонала. Обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения за последние годы растёт: в 2018 году - 27,8 в 2019 году - 28,2. Коэффициент совместительства врачей в 2019 году составил 1,6, в 2018 году - 1,7.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Развитие детского здравоохранения», проведены мероприятия по развитию материально-технической базы детской поликлиники. На проведение мероприятий направлено 1,070 млн. рублей (организация крытой колясочной, открытая регистратура с инфоматом, организация комфортной зоны для детей, организация системы навигации). Также установлен цифровой рентгенологический комплекс.

За счёт средств нормированного страхового запаса ТФОМС приобретён аппарат искусственной вентиляции лёгких на сумму 3,561 млн. рублей. За счёт средств от приносящей доход деятельности приобретены: аппарат «Тонзилор» на сумму 80,8 тыс. рублей, стоматологическая установка на сумму 250 тыс. рублей. Средняя заработная плата врачей составила за 10 месяцев 2019 года составила 64203 рубля (61055 руб. – 2018 год). Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала за 10 месяцев 2019 года - 32473 рублей (30174 руб. – 2018 год). Средняя зарплата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) за 10 месяцев 2019 года - 28362 рублей (26427 руб. - 2018 год).

Задачи в здравоохранении на 2020 год:

1.Реализация нацпроекта «Здравоохранение», в части строительства 7 модульных ФАПов (Даниловка, Валерьяновка, Сандайка, Преображенка, Тяжино-Вершинка, Старый Урюп, Борисоглебка).

2.Привлечение специалистов: кардиолог, невролог.

3.Организация работы эндоскопического кабинета с вводом в эксплуатацию нового фиброгастродуоденального стола.

4.Увеличение доли охвата жителей района профилактическими мероприятиями (профосмотры, диспансеризация).

5.Расширение выездных форм работы в населённые пункты района с применением передвижных комплексов.

Культура

Учреждения культуры района представлены следующими субъектами: районный Дом культуры «Юбилейный», Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности, 33 учреждения библиотечного обслуживания, 2 учреждения дополнительного образования детей.

На реализацию муниципальной программы «Культура Тяжинского муниципального района» на 2019 год в местном бюджете предусмотрено 159,5 млн. руб.

В соответствии с указами Президента средняя заработная плата работников учреждений культуры района за 10 месяцев 2019 года составила 35256 рублей (или 104 % от планового значения).

Поступления от оказания платных услуг учреждениями культуры за 10 месяцев 2019 года составили 2,5 млн. руб.

За 10 месяцев 2019 года коллективы художественной самодеятельности, педагоги и учащиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в 10 международных, общероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах, получив за участие в них: 23 диплома Лауреатов и дипломантов разных степеней.

В 20 областных и региональных конкурсах самодеятельные коллективы и отдельные исполнители были награждены 42 дипломами Лауреатов и Дипломантов разных степеней.

За 10 месяцев текущего года подведомственными учреждениями культуры было проведено более 11 тысяч мероприятий разной направленности. Крупными событиями 2019 года стало проведение мероприятий, посвящённых 95-летию Тяжинского района и Дня народного единства.

В 2019 году Клуб парка культуры и отдыха стал участником партийного проекта «Культура малой Родины», по программе было выделено 2 миллиона 850 тысяч рублей. В рамках проекта приобретено звуковое оборудование: активная акустическая система, активная мониторная система, вокальная радиосистема, микрофоны, микшерный пульт, световое оборудование. Также приобретена оргтехника, видеопроектор для проведения киносеансов и видеосопровождения мероприятий, музыкальные инструменты, театральные кресла, одежда сцены и сценические костюмы. На внебюджетные средства выполнен комплекс строительных и отделочных работ. Проделана большая работа по благоустройству территории, установлена детская игровая площадка.

В этом году районный дом культуры «Юбилейный» выиграл грант Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на модернизацию кинозала - 5 млн. рублей. Запуск кинозала состоится на будущей неделе.

Для детской школы искусств № 31 за счёт благотворительных средств Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области приобретены музыкальные инструменты: баян «Тула» - 500 тысяч руб., гармонь «Тульская» - 40 тысяч руб., балалайка – прима мастеровая -110 тысяч руб. В рамках исполнения поручения Президента РФ поставлено пианино «Мелодия» - 372 тысячи руб. Всего поставлено оборудование на сумму более 1 млн. рублей.

Плановые мероприятия, проводимые в 2020 году, будут посвящены 75-летию Великой Победы. Помимо этого, будут проводиться мероприятия, посвящённые знаменательным датам истории России и Кузбасса. Все мероприятия будут проходить в рамках подготовки празднования 300-летия Кузбасса.