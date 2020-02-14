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В Тяжине прошла встреча с председателями и членами советов многоквартирных домов

Заместитель временно исполняющего полномочия главы Тяжинского муниципального округа Анатолий Викторович Барков рассказал о программе энергосбережения и установке приборов учета коммунальных ресурсов.
Также перед собравшимися выступила руководитель абонентского отдела регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый Город Кемерово» Ольга Сергеевна Семененко.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/02/2020
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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