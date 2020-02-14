В Тяжине прошла встреча с председателями и членами советов многоквартирных домов

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Заместитель временно исполняющего полномочия главы Тяжинского муниципального округа Анатолий Викторович Барков рассказал о программе энергосбережения и установке приборов учета коммунальных ресурсов.
Также перед собравшимися выступила руководитель абонентского отдела регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый Город Кемерово» Ольга Сергеевна Семененко.
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