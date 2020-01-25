В Тяжине прошла встреча с жительницей блокадного Ленинграда Евгенией Ивановной Гладиковой

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Евгения Ивановна родилась в 1932 году в городе Ленинград. С четырехлетнего возраста воспитывалась в детском доме. В блокадном Ленинграде она находилась девять месяцев. Евгения Ивановна рассказала ребятам о варварских бомбежках и артобстрелах, которым подвергали город на Неве фашистские захватчики. Труднее всего было переносить голод. На всю жизнь Евгения Ивановна сохранила бережное отношение к продуктам питания. В июне 1942 года вместе с другими воспитанниками детского дома ее эвакуировали из осажденного города.
Евгения Ивановна прочитала ребятам стихотворения собственного сочинения. Воспитанники социально-реабилитационного центра представили ветерану выставку своих рисунков, посвященную героической обороне Ленинграда.
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