В Тяжине прошла встреча с жительницей блокадного Ленинграда Евгенией Ивановной Гладиковой

В Кузбассе начинается строительство крупного предприятия В Белове приступили к реализации крупного инвестиционного проекта. Начинается строительство центра...

Смертность превысила рождаемость в Кузбассе В Управлении ЗАГСа по Кемеровской области продолжают подводить итоги прошлого года. Согласно...

На спасение жителя Хакасии в кемеровской тайге был отправлен Ми-8 На спасение жителя Хакасии в кемеровской тайге был отправлен вертолёт Ми-8 со спасателями на борту...