В Тяжине прошла выставка декоративно-прикладного творчества

В рамках реализации региональной социальной программы «Кузбасское долголетие» на персональной выставке «Волшебство алмазной вышивки» в центре социального обслуживания населения свои произведения представила ветеран труда, получатель социальных услуг на дому Анна Павловна Сабанина.

С алмазной вышивкой женщину познакомила дочь, подарившая ей картину. Составление картин из алмазной мозаики трудоемкое, но увлекательное занятие. Анна Павловна даже представить себе не могла, что будет трудиться допоздна, выкладывая из множнества фрагментов красочную картину.

За год увлечения создано более десятка картин, как для себя, так и на подарки. Ведь картины, выложенные из мозаики, поражают своей красотой. Под лучами солнца стразы переливаются и, кажется что, картины оживают, погружая посетителей выставки в удивительный мир природы. Специалисты отмечают, что этот вид деятельности очень полезен, так как помогает развивать мелкую моторику рук и мышление.