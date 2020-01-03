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В Тяжине прошла выставка «Новогодняя фантазия»

В центре социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района были представлены произведения декоративно-прикладного искусства, созданные ветеранами. Восьмидесятичетырехлетняя Мария Яковлевна Цветкова подготовила новогоднюю композицию – где есть Дед Мороз и Снеговик, связанные крючком, красногрудые снегири на зимней рябине, корзинка новогодних украшений из фоамирана, снежинки из одноразовых ложек и символ года Король-Мышь.
На выставке все желающие могли познакомиться с оригинальными работами представителей старшего поколения. Это новогодний сапожок из пластиковой бутылки, мышата из грецкого ореха, а также всевозможные новогодние елочки – парящие, из мишуры, бумаги, ватных дисков и коктейльных трубочек.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/01/2020
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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