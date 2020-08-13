В Тяжине прошла выставка поделок «Народное творчество»

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В рамках реализации региональной социальной программы «Кузбасское долголетие», а также в преддверии празднования 300-летия Кузбасса ее организовали сотрудники отделения дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского округа. На выставке представлены куклы-обереги, изготовленные получателями социальных услуг из ткани без применения иголок по старинному обряду.
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