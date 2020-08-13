В Тяжине прошла выставка поделок «Народное творчество»

Сколько заработал главный транспортник Новокузнецка Примечательно, но Машуков заработал за прошлый год намного меньше, чем начальник юридического...

Кемеровский медик рассказала, чем опасен COVID-19 Главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева рассказала, почему коронавирус...

Две женщины скончались от коронавируса в Кузбассе За сутки в Кузбассе скончались две пациентки из Новокузнецка и Междуреченска с подтвержденным COVID...