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В Тяжине прошла выставка поделок «Народное творчество»

В рамках реализации региональной социальной программы «Кузбасское долголетие», а также в преддверии празднования 300-летия Кузбасса ее организовали сотрудники отделения дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского округа. На выставке представлены куклы-обереги, изготовленные получателями социальных услуг из ткани без применения иголок по старинному обряду.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/08/2020
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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