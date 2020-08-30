Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошла выставка «Шахтерский труд – глазами детей»

В экспозиции представлены рисунки детей сотрудников центра социального обслуживания населения, отражающие их представление о труде шахтеров.
Работы юных авторов в возрасте от 6 до 16 лет поражают богатством красок и разнообразием сюжетов, каждый рисунок – это отдельная история. Вот, например, изображен разрез, где ведется добыча угля открытым способом, а здесь шахтер с отбойником добывает уголь в шахте глубоко под землей. Есть на выставке и портреты шахтеров - людей мужественной и почетной профессии.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/08/2020
Культура
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанин застрял в искореженном после ДТП автомобиле
Кемеровским сотрудникам МЧС удалось освободить водителя из сильно деформированного после...
Губернатор Сергей Цивилев наградил горняков компании «СУЭК-Кузбасс»
В Ленинске-Кузнецком состоялась встреча Губернатора Кузбасса с трудовым коллективом АО «СУЭК-...
В Кузбассе рассказали, как будут питаться ученики начальных классов в новом году
В Кузбассе разработано единое меню для начальных классов, чтобы все дети получали здоровое и...
В Кузбассе ещё 93 человека заразились коронавирусом
В инфекционных больницах Кузбасса находятся 1 937 больных коронавирусом. В медицинских стационарах...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus