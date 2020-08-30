В Тяжине прошла выставка «Шахтерский труд – глазами детей»

В экспозиции представлены рисунки детей сотрудников центра социального обслуживания населения, отражающие их представление о труде шахтеров.

Работы юных авторов в возрасте от 6 до 16 лет поражают богатством красок и разнообразием сюжетов, каждый рисунок – это отдельная история. Вот, например, изображен разрез, где ведется добыча угля открытым способом, а здесь шахтер с отбойником добывает уголь в шахте глубоко под землей. Есть на выставке и портреты шахтеров - людей мужественной и почетной профессии.