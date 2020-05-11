Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошли акции, посвященные 75-летию Победы

Жители поселка присоединились к всероссийским акциям «Окна Победы» и «Бессмертный полк-онлайн». В условиях самоизоляции тяжинцы украсили учреждения, окна и балконы домов юбилейной символикой, выставили портреты родственников, участвовавших в боях за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/05/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровские хирурги спасли руку самбисту
Кузбассовец долгое время занимался самбо, в результате у него развилось профессиональное...
В Кузбассе ожидается аномальная жара с грозами
Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на ближайшие дни. Согласно данным синоптиков, 12...
Больной коронавирусом обвинил мэра Новокузнецка во лжи
Горожанин представился Николаем, жителем Абагура-Лесного. Он заявил, что не причастен к вспышке...
Аномальная жара придет в Новосибирск
По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», в период с 11 по 15 мая на территории Новосибирской...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus