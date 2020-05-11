В Тяжине прошли акции, посвященные 75-летию Победы

Кемеровские хирурги спасли руку самбисту Кузбассовец долгое время занимался самбо, в результате у него развилось профессиональное...

В Кузбассе ожидается аномальная жара с грозами Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на ближайшие дни. Согласно данным синоптиков, 12...

Больной коронавирусом обвинил мэра Новокузнецка во лжи Горожанин представился Николаем, жителем Абагура-Лесного. Он заявил, что не причастен к вспышке...