В Тяжине прошли акции, посвященные 75-летию Победы

Жители поселка присоединились к всероссийским акциям «Окна Победы» и «Бессмертный полк-онлайн». В условиях самоизоляции тяжинцы украсили учреждения, окна и балконы домов юбилейной символикой, выставили портреты родственников, участвовавших в боях за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.
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