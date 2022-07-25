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В Тяжине прошли дни информации «Путешествие в мир новой книги»

Сотрудники Тяжинской центральной детской библиотеки познакомили ребят с поступлением новой детской литературы, побеседовали о роли библиотеки в современном обществе, о значении книги в жизни человека, рассказали о сайте Тяжинской централизованной библиотечной системы.
Внимание подростков привлекла выставка-знакомство «Калейдоскоп книжных новинок!», где представлены детские книги. Огромный интерес у школьников вызвали книги Николая Носова «Дневник Коли Синицына», «Живая шляпа», Ольги Лукас «Кошачье детективное агентство», Натальи Шицкой «Фруктовая радость».
Ребята отвечали на вопросы викторины «В гостях у сказки», отгадывали загадки о литературных героях, читали отрывки из новых книг. Все дети выбрали себе книгу из новых изданий, а те, кто еще не был записан в библиотеку, стали ее читателями.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/07/2022
Культура
Тяжин
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