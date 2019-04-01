В Тяжине прошли лыжные гонки

Кузбассовцы высказывают мнение о новом названии региона Несомненно, одна из самых обсуждаемых новостей этой недели - у региона появилось второе официальное...

В Кузбассе подросток штурмовал многоэтажку без страховки Первый человек-паук проснулся этой весной в Междуреченске. Видео, на котором запечатлен парень,...

Год после отставки: чем занимается и на что живёт Аман Тулеев Ровно год назад жители Кемеровской области остались без губернатора Амана Тулеева. Больше 20 лет он...