В Тяжине прошли лыжные гонки

В соревнованиях приняло участие более 70 воспитанников детско-юношеской спортивной школы и обучающихся образовательных организаций района. Соревнования проходили в разных возрастных категориях и на различных дистанциях.
В младшей группе, девочки (1 км): 1 место – Дарья Нюхтикова (Староурюпская основная школа, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев), 2 место – Анастасия Смышляева (Староурюпская основная школа, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев), 3 место – Алина Бердюгина (Итатская средняя школа, тренеры Владимир Геннадьевич Изупов, Лариса Владимировна Леонова).
В младшей группе, мальчики (1 км): 1 место – Алексей Тепляшин, (Староурюпская основная школа, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев), 2 место – Кирилл Бабицкий (ДЮСШ, тренер-преподаватель Марина Николаевна Алексеева), 2 место – Руслан Ушаков (Листвянская средняя школа, тренер Александр Александрович Погас), 3 место – Денис Ковынев (Староурюпская основная школа, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев).
В средней группе, девочки (1 км): 1 место – Арина Михайлова (ДЮСШ, тренер-преподаватель Марина Николаевна Алексеева), 2 место – Лика Глазырина (Староурюпская основная школа, тренер-преподаватель Андреев Петр Николаевич) 3 место – Анастасия Лещенко (Староурюпская ООШ, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев). В средней группе, мальчики (1 км): 1 место – Никита Жулин (ДЮСШ, тренер-преподаватель Марина Николаевна Алексеева), 2 место – Виталий Войцеховский (Староурюпская основная школа, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев), 3 место – Данил Тимченко (Тяжинская средняя школа № 3, тренер Александр Александрович Кувалдин).
В старшей группе, девушки (1 км): 1 место – Карина Дорофеева (Листвянская средняя школа, тренер Александр Александрович Погас), 2 место – Анастасия Тимченко (Итатская средняя школа, тренеры Владимир Геннадьевич Изупов, Лариса Владимировна Леонова), 3 место – Алена Меньшова (Листвянская средняя школа, тренер Александр Александрович Погас). В старшей группе, юноши (2 км): 1 место – Максим Латышев (Тяжинская средняя школа № 3, тренер Александр Александрович Кувалдин), 2 место – Владислав Парошин (Листвянская средняя школа, тренер Александр Александрович Погас), 3 место – Даниил Мурашкин (Итатская СОШ, тренеры Владимир Геннадьевич Изупов, Лариса Владимировна Леонова). Участники, занявшие призовые места, награждены почетными грамотами.
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