В Тяжине прошли массовые старты по программе Всероссийского дня бега – «Кросс нации-2018»

Организаторы соревнований – отдел молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района, детско-юношеская спортивная школа и администрация Парка культуры и отдыха.

Традиционно на старт вышли общеобразовательные организации района, учреждения, служащие, работники управлений и все желающие. Всего в мероприятии приняло участие более 100 человек.

Дистанция для участников VIP забега составляла 500 метров, после прохождения дистанции участникам предлагался горячий чай. В массовом мероприятии приняли участие спонсоры, которые предоставили призы самому юному участнику, самому возрастному участнику и самой спортивной семье – магазины «Лунтик», «Радуга», «Развивайка».

Самый юный участник массового забега – Артём Болдаков. Самой возрастной участницей массового забега стала Надежда Иванова. В полном составе вышла на старт семья Самощенко.

Соревнования между обучающимися образовательных организаций проводились по трем возрастным группам среди девочек и мальчиков. Победителями в младшей возрастной группе стали: Елизавета Висман (Нововосточная СШ) – первое место, Юлия Матвеева (Тяжинская СШ №2) – второе место, Вячеслава Алтухова (Тяжинская СШ №2) – третье место, Алексей Тепляшин (Староурюпская ОШ) – первое место, Руслан Ушаков (Листвянская СШ) – второе место, Алексей Зимин (Тяжинская СШ №2) – третье место.

Победителями в средней возрастной группе стали Ульяна Росинская (Тяжинская СШ №3) – первое место, Снежана Голоскокова (ДЮСШ) – второе место, Алена Школа (Нововосточная СШ) – третье место, Данил Маслов (Тяжинская СШ №2) – первое место, Александр Гриненко (Тяжинская СШ №1) – второе место, Владимир Скресанов (Тяжинская СШ №2) – третье место.

Победителями в старшей возрастной группе стали Карина Дорофеева (Листвянская СШ) – первое место, Анастасия Тарасова (Тяжинский агропромышленный техникум) – второе место, Алена Меньшова (Листвянская СШ) – третье место, Артем Подлесных (Тяжинский агропромышленный техникум) – первое место, Владислав Парошин (Листвянская СШ) – второе место, Алексей Захаров (Нововосточная СШ) – третье место.

Среди средних школ первое место у команды Тяжинской СШ №2, второе – у команды Листвянской СШ, третье место досталось команде Тяжинской СШ №3. Среди основных школ на первом месте команда Староурюпской ОШ, на втором месте спортсмены из команды Новопокровской ОШ.