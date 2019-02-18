В Тяжине прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов

В поселке Тяжинский у мемориальной стелы воинов-интернационалистов состоялся митинг. В нём приняли участие школьники, работники бюджетных организаций, ветераны локальных вооруженных конфликтов. К собравшимся обратились глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и участник боевых действий в Афганистане Сергей Иванович Щербаков.

Ребята из военно-патриотического клуба «Витязь» выступили с постановкой об Афганской войне. В храме Преображения Господня поселка Тяжинский была отслужена панихида по погибшим воинам-интернационалистам.

В районном Доме культуры «Юбилейный» прошел прием главы района, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В ходе приема выступили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин и настоятель храма Преображения Господня поселка Тяжинский протоиерей Василий Страдомский.

Ветераны боевых действий были отмечены юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Ветеран боевых действий в Демократической Республике Афганистан Сергей Александрович Камардин награжден медалью «Ветеран боевых действий» Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Ветераны боевых действий на Северном Кавказе награждены Благодарственным письмом Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района.

Памятный адрес от главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина вручен матери погибшего в Демократической Республике Афганистан воина-интернационалиста Нине Никитичне Изуповой, матери погибшего в Чеченской республике воина-интернационалиста Людмиле Антоновне Кравченко, а также родителям погибшего в Чеченской республике воина-интернационалиста Юрию Григорьевичу и Валентине Михайловне Лифанским.

Работники культуры и артисты художественной самодеятельности подготовили для участников приема главы района праздничную концертную программу.