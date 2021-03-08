В Тяжине прошли мероприятия, посвященные Международному женскому дню

В Новокузнецке определился подрядчик для обращения с бездомными животными Начальная цена контракта составила почти пять миллионов рублей.

ГИБДД Прокопьевска объявила творческий конкурс для горожан Госавтоинспекция Прокопьевска объявила о проведении литературного конкурса и конкурса фоторабот,...

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве своей 17-летней возлюбленной В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве своей 17-летней возлюбленной. Тело девушки с...