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В Тяжине прошли мероприятия, посвященные Международному женскому дню

Среди парней Тяжинского агропромышленного техникума состоялся конкурс стихотворений, посвященных маме. Победителями стали: Роман Добрыгин, Максим Затолокин, Сергей Скрыпко и Владимир Давыдов. Все участники конкурса будут награждены Благодарственными письмами администрации техникума, а победители – Грамотами.
Также в техникуме была подготовлена праздничная онлайн-программа, посвященная Международному женскому дню.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/03/2021
Образование
Тяжин
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