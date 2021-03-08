В Тяжине прошли мероприятия, посвященные Международному женскому дню

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Среди парней Тяжинского агропромышленного техникума состоялся конкурс стихотворений, посвященных маме. Победителями стали: Роман Добрыгин, Максим Затолокин, Сергей Скрыпко и Владимир Давыдов. Все участники конкурса будут награждены Благодарственными письмами администрации техникума, а победители – Грамотами.
Также в техникуме была подготовлена праздничная онлайн-программа, посвященная Международному женскому дню.
08/03/2021
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