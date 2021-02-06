В Тяжине прошли областные соревнования по волейболу

Нового главу района назначили в Новокузнецке С 8 февраля к обязанностям главы Орджоникидзевского района приступает Сергей Полев. Он сменит на...

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с долгами по зарплате на предприятии Прокопьевска О долгах сотрудникам надзорного органа стало известно после обращения к ним с жалобой работника ООО...

В Кузбассе отменили часть ограничений из-за коронавируса с 4 февраля Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым подписаны новые распоряжения, касаемые отмены...