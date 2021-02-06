Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине прошли областные соревнования по волейболу

В рамках празднования 300-летия Кузбасса турнир состоялся на базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы. В соревнованиях среди юношей до 18 лет, посвященных памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова приняли участие 9 команд: Юрги, Междуреченска, Кемерово, Прокопьевска, Белово и Тяжинского округа.
На спортивном празднике присутствовали почётные гости: министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Анатольевич Мяус, председатель Федерации волейбола Кемеровской области Сергей Юрьевич Шаройко, директор волейбольного клуба «Кузбасс» Сергей Александрович Ломако, специалист управления физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Кузбасса Олег Анатольевич Бобченок и другие.
На торжественном закрытии соревнований спорткомплексе «Юность» были подведены итоги, отмечены лучшие игроки команд в различных номинациях. В ходе упорной борьбы первое место заняла команда КVS Кузбасская школа волейбола города Кемерово, команда спортивной школы № 1 города Кемерово – на втором месте, и третье место – у команды Тяжинской ДЮСШ. Победители получили заслуженные награды и памятные подарки.

Спорт
Белово
Кемерово
Междуреченск
Прокопьевск
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
06/02/2021
Спорт
Белово
Кемерово
Междуреченск
Прокопьевск
Тяжин
Юрга
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Нового главу района назначили в Новокузнецке
С 8 февраля к обязанностям главы Орджоникидзевского района приступает Сергей Полев. Он сменит на...
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с долгами по зарплате на предприятии Прокопьевска
О долгах сотрудникам надзорного органа стало известно после обращения к ним с жалобой работника ООО...
В Кузбассе отменили часть ограничений из-за коронавируса с 4 февраля
Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым подписаны новые распоряжения, касаемые отмены...
В городе Белово в Кузбассе закончили строительство автовокзала
Глава Беловского городского округа сообщил, что здания автовокзала закончено, рабочие приступают к...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus