В Тяжине прошли областные соревнования по волейболу

В рамках празднования 300-летия Кузбасса турнир состоялся на базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы. В соревнованиях среди юношей до 18 лет, посвященных памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова приняли участие 9 команд: Юрги, Междуреченска, Кемерово, Прокопьевска, Белово и Тяжинского округа.
На спортивном празднике присутствовали почётные гости: министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Анатольевич Мяус, председатель Федерации волейбола Кемеровской области Сергей Юрьевич Шаройко, директор волейбольного клуба «Кузбасс» Сергей Александрович Ломако, специалист управления физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Кузбасса Олег Анатольевич Бобченок и другие.
На торжественном закрытии соревнований спорткомплексе «Юность» были подведены итоги, отмечены лучшие игроки команд в различных номинациях. В ходе упорной борьбы первое место заняла команда КVS Кузбасская школа волейбола города Кемерово, команда спортивной школы № 1 города Кемерово – на втором месте, и третье место – у команды Тяжинской ДЮСШ. Победители получили заслуженные награды и памятные подарки.
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