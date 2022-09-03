В Тяжине прошли праздничные мероприятия, посвященные 98-летию со дня образования округа

В Доме культуры «Юбилейный» состоялся торжественный прием «Земля, что нас с тобой взрастила». С приветственным словом к присутствующим обратился глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

К поздравлениям присоединились почетные гости – заместитель председателя Парламента Кузбасса Юрий Петрович Скворцов, председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Законодательного Собрания Кузбасса, заместитель секретаря Кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью Сергей Сергеевич Григорьев.

Звание «Почетный гражданин Тяжинского муниципального округа» с занесением в книгу Почета присвоено ветерану строительной отрасли Валерию Степановичу Ефремову.

За особые достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием 98-летия со дня образования Тяжинского муниципального округа на Доску Почета с вручением свидетельства и денежной премии занесены имена Лидии Ивановны Жабиной, Александра Юрьевича Силачева, Марины Ивановны Тимофеевой, Сергея Александровича Скрипко, а также коллективы: МБУК «Тяжинская централизованная библиотечная система», ЗАО «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление», МКУ«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», СПК «Пичугинский».

Медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом» отмечены: Светлана Захаровна Грихина, Наталья Викторовна Клагиш, Татьяна Владимировна Кузнецова, Нина Николаевна Кухаренко, Ольга Ивановна Мосина, Геннадий Николаевич Музылев, Евгения Николаевна Нестерович, Мария Яковлевна Цветкова, Надежда Тимофеевна Чернышева, Нина Алексеевна Шилова. Благодарственными письмами Законодательного собрания Кузбасса отмечены Ольга Владимировна Гурских, Дмитрий Иванович Дзалбо, Надежда Николаевна Кузьмичева, Константин Иванович Фетисов, Павел Владимирович Яблочкин. Свои музыкальные поздравления участникам приема подарили коллективы Дома культуры «Юбилейный».

В день рождения Тяжинского округа прошел окружной фестиваль народного творчества и ремесел «Сибирское подворье», в котором приняли участие территориальные отделы муниципалитета. Участники представили свои подворья, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, фотозоны в народном стиле, фотовыставки «От истоков до наших дней», а также познакомили всех желающих с историей своих сел и деревень, пригласили поучаствовать в молодецких играх.

Жители и гости округа могли поиграть в русскую народную игру на «Спортивном подворье», посетить выставку русских народных музыкальных инструментов «Шумовое подворье», изучить элементы народных танцев - кадрили, круговой пляски, краковяка, польки. Массу позитивных эмоций дарило «Танцевальное подворье», можно было «попариться» в «бане по-тяжински» и подкрепиться в арт-пространстве сибирской гастрономии «Пир на весь мир».

Вечером состоялись праздничная концертная программа и фаер-шоу группы «Интеграл» из города Кемерово.