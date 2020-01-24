В Тяжине прошли профессиональные пробы для учащихся 8-9-х классов школ района

В них приняли участие ребята, которые не имеют практического опыта в сфере профессиональной деятельности, из школ райцентра и Итатской средней школы.

Проведение в Тяжинском агропромышленном техникуме профессиональных проб для учащихся школ, является одним из оптимальных способов организации профессиональной ориентации и профессионального самоопределения учащихся. Ребята получают сведения о различных профессиях/специальностях, что позволяет узнать эту деятельность изнутри.

В этом году профессиональные пробы проводилась по 5 направлениям подготовки: «Повар, кондитер», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Мастер сельскохозяйственного производства», «Технология производства и переработки сельхозпродукции» и «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

В профпробах 2020 года приняли участие более 140 школьников. За учебный день каждому ученику удалось поучаствовать в трех различных направлениях, которые они выбрали перед началом проб.

Пробы проводились в несколько этапов: первый этап – теоретический, второй – практический.

В ходе теоретического этапа подбирался необходимый лекционный материал, составлялись электронные презентации, готовились видеоматериалы о профессии/специальности. Школьники получили основные сведения о профессиональной деятельности, трудовых обязанностях и профессиональных качествах, необходимых им в дальнейшей трудовой деятельности, узнали о возможных местах трудоустройства после окончания обучения.

На втором – практическом этапе участники профессиональных проб познакомились с оборудованием и инструментами, их назначением и правилами техники безопасности при проведении работ. Затем под руководством педагогов самостоятельно выполняли работы. Ребята сами попробовали испечь кондитерские изделия, выполнить сварочный шов и бухгалтерский расчет, управлять трактором и автомобилем.

На обеденном перерыве для гостей техникума была организована развлекательно-игровая программа. После завершения работы с каждым участником было проведено анкетирование, где ребята описали свои впечатления, оставили пожелания и оценили значимость проведения таких мероприятий. Пробы закончились торжественным вручением сертификатов каждому их участнику.

Благодаря слаженной совместной работе всего педагогического коллектива техникума результаты анализа анкетирования показали, что 100 % учеников школ района считают профессиональные пробы интересным, значимым и важным мероприятием, которое повлияло на их профессиональный выбор. Примечательно, что более 70 % участников профессиональных проб планируют поступать в Тяжинский агропромышленный техникум.