В Тяжине прошли противопожарные учения



По легенде учений в зрительном зале районного Дома культуры «Юбилейный» произошло возгорание. После того как сработала система оповещения о пожаре, сотрудники учреждения вызвали пожарную охрану.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и полицейские. К этому времени из Дома культуры уже были выведены находившиеся там люди. Обследовав здание, огнеборцы ликвидировали очаг возгорания, находившийся на сцене.

Пожарные вывели из «задымленного» здания одного человека с использованием специального дыхательного аппарата. Еще один условно пострадавший был доставлен в Тяжинскую районную больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Заведующий организационно-методическим отделом Кемеровского областного центра медицины катастроф Виктор Сергеевич Кунгуров отметил, что в ходе противопожарных учений, все службы сработали на высоком уровне: «Хотелось бы, чтобы и в других местах было такое же ответственное отношение к своим обязанностям и к содержанию помещений. Думаю, что общая оценка будет «хорошо».