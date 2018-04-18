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В Тяжине прошли противопожарные учения


По легенде учений в зрительном зале районного Дома культуры «Юбилейный» произошло возгорание. После того как сработала система оповещения о пожаре, сотрудники учреждения вызвали пожарную охрану.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и полицейские. К этому времени из Дома культуры уже были выведены находившиеся там люди. Обследовав здание, огнеборцы ликвидировали очаг возгорания, находившийся на сцене.
Пожарные вывели из «задымленного» здания одного человека с использованием специального дыхательного аппарата. Еще один условно пострадавший был доставлен в Тяжинскую районную больницу бригадой скорой медицинской помощи.
Заведующий организационно-методическим отделом Кемеровского областного центра медицины катастроф Виктор Сергеевич Кунгуров отметил, что в ходе противопожарных учений, все службы сработали на высоком уровне: «Хотелось бы, чтобы и в других местах было такое же ответственное отношение к своим обязанностям и к содержанию помещений. Думаю, что общая оценка будет «хорошо».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/04/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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