В Тяжине прошли публичные слушания по вопросу объединения всех поселений, входящих в состав района
В публичных слушаниях приняли участие представители учреждений и общественных организаций района, прессы, депутатского корпуса, а также заместитель председателя комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Совета народных депутатов Кемеровской области Дарья Яковлевна Репина, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
Среди основных преимуществ объединения в муниципальный округ названы формирование единой системы управления, единого бюджета, сокращение расходов на содержание управленческого аппарата, а также возможность участия в федеральных и региональных программах, составление единых правил благоустройства и другое. Особо было отмечено, что населению не придется вносить изменения в документы, например, паспорт гражданина, ИНН, СНИЛС, менять наименование в регистрации места жительства, переоформлять льготы и тому подобное.
По итогам состоявшихся публичных слушаний Совету народных депутатов Тяжинского муниципального района было рекомендовано принять решение «О согласии населения Тяжинского муниципального района на объединение всех поселений, входящих в состав Тяжинского муниципального района».
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