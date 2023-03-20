В Тяжине прошли соревнования первенства Кузбасса по волейболу среди юношеских команд

В спортивном комплексе «Юность» собрались команды из посёлка Яя, Чебулинского, Яшкинского, Тяжинского округов, городов Кемерово и Междуреченск.

По итогам соревнований юношеских команд до 15 лет победила команда «Юность Кузбасса» МАФСУ СШ №1 (город Кемерово). На втором месте юноши КРСОО «Клуб любителей спортивных игр» (город Кемерово). Третье место досталось волейбольной команде МБУ «СШ спортивных игр» (город Междуреченск). На церемонии награждения командам вручили кубки и медали.

Лучшими игроками турнира были признаны Павел Картушин, Эдуард Перейманов и Лев Конев.