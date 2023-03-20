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В Тяжине прошли соревнования первенства Кузбасса по волейболу среди юношеских команд

В спортивном комплексе «Юность» собрались команды из посёлка Яя, Чебулинского, Яшкинского, Тяжинского округов, городов Кемерово и Междуреченск.
По итогам соревнований юношеских команд до 15 лет победила команда «Юность Кузбасса» МАФСУ СШ №1 (город Кемерово). На втором месте юноши КРСОО «Клуб любителей спортивных игр» (город Кемерово). Третье место досталось волейбольной команде МБУ «СШ спортивных игр» (город Междуреченск). На церемонии награждения командам вручили кубки и медали.
Лучшими игроками турнира были признаны Павел Картушин, Эдуард Перейманов и Лев Конев.

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kuzbassnews.ru
20/03/2023
Спорт
Верх-Чебула
Кемерово
Междуреченск
Тяжин
Яшкино
Яя

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