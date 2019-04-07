В Тяжине прошли соревнования по дзюдо

В ГИБДД Кузбасса предупредили о резком ухудшении погоды и осадках ГИБДД региона предупреждает жителей Кузбасса об ухудшении погодных условий, сообщает информационно-...

Пассажир: летевший из Москвы в Кемерово самолёт развернули на полпути У самолёта авиакомпании «Аэрофлот», следующего сегодня ночью из московского аэропорта Шереметьево в...

Названы продукты, которые больше всего дорожают в Кузбассе В марте 2019 года все товары и услуги в Кузбассе подорожали на 6,47%, если сравнивать с мартом 2017...