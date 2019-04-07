В Тяжине прошли соревнования по дзюдо

В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялось открытое первенство района по дзюдо среди мальчиков и девочек 2007-2008 годов рождения и младше.
В соревнованиях приняли участие команда федерации дзюдо города Кемерово, воспитанники детско-юношеских спортивных школ Тисульского, Тяжинского, Чебулинского районов, ДЮСШ № 1 «Юность» и ДЮСШ «Сибиряк» города Анжеро-Судженск.
Участников соревнований и гостей приветствовали глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, главный судья соревнований, судья первой категории из города Кемерово Станислав Валерьевич Сливинский.
Хорошее настроение собравшимся создали своими выступлениями танцевальный коллектив «Созвездие» (руководитель Ольга Владимировна Еременко) и вокальная студия «Квинта» (руководитель Ольга Алексеевна Кузнецова).
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова. Ребята достойно провели поединки, заняв в общей сложности 2 первых, 3 вторых и 9 третьих мест в десяти весовых категориях.
Первые места заняли Матвей Молодик и Павел Кузора. На вторые места вышли Михаил Исайчиков, Кирилл Липатов, Егор Царенков. Третьи места в своих весовых категориях заняли Матвей Осадчий, Алена Сусликова, Ника Невидицина, Максим Егоров, Денис Стебайлов, Кирилл Максимов, Дмитрий Василенко, Роман Жернаков и Дмитрий Полицын.
Призеры соревнований награждены медалями и грамотами главы Тяжинского муниципального района. Победителям организаторы открытого первенства по дзюдо вручили футболки с логотипом первенства.
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