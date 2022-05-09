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В Тяжине прошли торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных Сил РФ «Завтра в строй»

В Доме культуры «Юбилейный» к призывникам обратились военный комиссар Тяжинского и Тисульского районов Кемеровской области – Кузбасса Николай Николаевич Николаенко, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.
Новобранцам вручили напутствие – обращение главы Тяжинского муниципального округа Виктора Ефремовича Сереброва, наказ-памятку от местного отделения «Союза женщин Кузбасса». Призывники зачитали клятву.
По традиции в этот день 29 учащихся Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова, Ступишинской средней школы имени Героя РФ Станислава Николаевича Морозова, Листвянской средней школы и Итатской средней школы имени Тамары Файвишевны Данкевич были приняты в ряды Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического движения «Юнармия».
Затем состоялось показательное выступление команды военно-патриотического клуба Тяжинского муниципального округа «Барс». Своим творчеством собравшихся порадовали солисты Дома культуры «Юбилейный» и участники художественной самодеятельности.
Призывники возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и к мемориальному комплексу воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ребята побывали в музее боевой славы при центре дополнительного образования, а также в храме Преображения Господня.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/05/2022
Культура
Тяжин

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