В Тяжине прошло аппаратное совещание

В торжественной обстановке Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награжден юбиляр - глава Тяжинского городского поселения Николай Александрович Петраков. После окончания Тяжинской средней школы № 2 Н. А. Петраков поступил на лесомеханический факультет Сибирского технологического института. Трудовую деятельность начал в поселке Полуторник Тисульского района в должности старшего механика.

В 1988 году переехал в поселок Тяжинский и устроился на работу в автотранспортное предприятие «Агропромтранс» на должность механика. В феврале 1989 года был принят переводом на должность начальника отдела безопасности движения, работал главным механиком, главным инженером. С 2005 года в должности главного инженера продолжил свою трудовую деятельность в Тяжинском АТП. С сентября 2008 года Николай Александрович исполнял обязанности директора, а в декабре этого же года был назначен директором Тяжинского государственного пассажирского автотранспортного предприятия.

В сентябре 2015 году избран на должность главы Тяжинского городского поселения. Сегодня Николай Александрович имеет 31 год стажа, из них 4 года в должности главы Тяжинского городского поселения. Николай Александрович опытный наставник молодежи, мудрый руководитель. Требователен к себе и окружающим. Заботится об участниках Великой Отечественной войны, ветеранах, оказывает им посильную помощь в решении различных вопросов.

За большой личный вклад в соблюдение требований действующего законодательства в ходе проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Кемеровской области в форме ЕГЭ в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах Почётной грамотой департамента образования и науки Кемеровской области отмечены учитель химии Тяжинской средней школы № 2 Елена Владимировна Петракова, учитель математики Тяжинской средней школы № 3 Надежда Викторовна Свиридова и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова Лариса Викторовна Шевченко.

Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. На улицах поселка Валерьяновка смонтировано 10 светодиодных светильников. В Тяжинской районной больнице готовится к вводу в эксплуатацию новый рентгенаппарат.

В районе проходит подготовка к новогодним праздникам. Сладкие подарки за счёт районного бюджета получат 1111 детей. В поселках Итатский и Тяжинский возводятся снежные городки. Для новогодней иллюминации администрацией Тяжинского городского поселения закуплено 370 метров дюралайта.

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин подчеркнул, что руководителям служб и главам поселений необходимо активизировать работу по новогоднему оформлению территории.