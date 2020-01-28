В Тяжине прошло аппаратное совещание

23 вагона с концентратом сошли с рельсов в Кузбассе из-за мастера Кемеровские следователи закончили расследование инцидента на железнодорожных путях, который...

Российская сеть пиццерий выиграла суд против кемеровской «Лапландии» Компания «ДА Пицца Проджект Краснодар», представляющая бренд Yes Pizza, выиграла суд против...

Замглавы Кемерова ушёл в отставку Заместитель главы Кемерова покинул свой пост. Речь идёт о Сергее Прозорове, который работал в...