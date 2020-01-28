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В Тяжине прошло аппаратное совещание

Совещание провел временно исполняющий полномочия главы Тяжинского муниципального округа Сергей Николаевич Кошкин.
Руководители служб доложили о положении дел. По итогам конкурсного отбора 10 проектов, подготовленных администрациями городских и сельских поселений, вошли в областную программу инициативного бюджетирования на 2020 год. Их реализацией будет заниматься администрация Тяжинского муниципального округа.
В муниципальном округе создано управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию (начальник Максим Николаевич Лукомский). Территориальные отделы управления заменили ликвидированные администрации городских и сельских поселений.
В учреждениях образования, культуры и социальной защиты населения проходят мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
На Всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель будущего» Тяжинский муниципальный округ будет представлять 21 команда педагогов.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/01/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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