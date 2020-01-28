В Тяжине прошло аппаратное совещание

Совещание провел временно исполняющий полномочия главы Тяжинского муниципального округа Сергей Николаевич Кошкин.
Руководители служб доложили о положении дел. По итогам конкурсного отбора 10 проектов, подготовленных администрациями городских и сельских поселений, вошли в областную программу инициативного бюджетирования на 2020 год. Их реализацией будет заниматься администрация Тяжинского муниципального округа.
В муниципальном округе создано управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию (начальник Максим Николаевич Лукомский). Территориальные отделы управления заменили ликвидированные администрации городских и сельских поселений.
В учреждениях образования, культуры и социальной защиты населения проходят мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
На Всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель будущего» Тяжинский муниципальный округ будет представлять 21 команда педагогов.
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