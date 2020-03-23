В Тяжине прошло аппаратное совещание

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин вручил нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» заведующей муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Тяжинский детский сад № 3 «Золотой ключик» Ольге Анатольевне Караульновой, директору муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» Марине Николаевне Кирюшкиной, учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 3» Галине Николаевне Рубцовой.

В ходе совещания руководители служб доложили о текущем положении дел. Особое внимание было уделено теме противодействия распространению коронавирусной инфекции. Так социальные работники провели разъяснительную беседу с жителями Дома ветеранов в селе Ступишино. Также к этой работе присоединились активисты районного Совета ветеранов – пожилым людям рассказывают, как можно противостоять новой коронавирусной инфекции.

В детских садах Тяжинского муниципального округа за счет введения режима свободного посещения более чем в два раза уменьшилось число детей, находящихся в дошкольных учреждениях. Во всех образовательных организациях созданы штабы, контролирующие ситуацию по коронавирусу. Все образовательные организации обеспечены дезинфицирующими средствами. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в РДК «Юбилейный» до 1 апреля приостановлена деятельность кинотеатра.